RAMAZAN İMSAKİYE
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Ara tatil ne zaman 2023? 2. dönem ara tatili Nisan'da! MEB takviminde okullarda 2. ara tatil tarihi açıklandı! Ramazan Bayramı ile...

Ara tatil ne zaman 2023? 2. dönem ara tatili Nisan'da! MEB takviminde okullarda 2. ara tatil tarihi açıklandı! Ramazan Bayramı ile...
25.03.2023 11:05

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Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2. ara tatili ne zaman 2023, iptal edildi mi? soruları arama motorlarında öğrenci ve velilerce aratılıyor. Nisan ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte konuya ilişkin son durum sıklıkla araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, Nisan ara tatil ile Ramazan Bayramı birleştirilecek mi, ara tatil iptal mi, ertelecek mi, ara tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek merak ediyor. İşte Son dakika MEB tatil açıklaması ve 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Nisan ayı ara tatil tarihi...

Eğitim Videoları

Nisan ara tatil tarihi gündemde öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki Nisan ara tatil iptal mi, ertelencek mi? Nisan ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 takvimine göre Nisan ara tatili 17 Nisan'da başlayıp 20 Nisan'da sona erecek.

MEB'den ikinci dönem ara tatilinin ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 MEB takvimine göre okullar 16 Haziran Cuma günü tatile girecek.

RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.

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