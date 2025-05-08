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2025 MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! Sözlü sınav ekranı açıldı!
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2025 MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! Sözlü sınav ekranı açıldı!

Giriş Tarihi: 8.05.2025 12:05:31

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sonuç ekranını erişime açtı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

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