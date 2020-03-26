TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izle! (26 Mart 2020 Perşembe) 26.03.2020 10:02

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izle! EBA TV ortaokul canlı yayınında 5. 6. 7. ve 8. sınıflar EBA TV ile eğitim almaya devam ediyor. Haberimizden EBA TV ortaokul kanalını internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Kanalın yayın akışına göre öğleden sonra dersler tekrar yayınlanıyor. İşte, EBA TV ortaokul canlı izleme ekranı!

EBA TV ortaokul canlı izle! EBA TV ortaokul kanalı canlı yayın öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 5. 6. 7. ve 8. sınıfa giden öğrenciler, EBA TV'nin uzaktan eğitim yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasının ardından 1 aylık uzaktan eğitimin yapılacağı da belli oldu. Öğrenciler uzaktan eğitim ile Türkçe, Matematik, İngilizce, Din Kültürü gibi dersler alıyor. İşte, EBA TV ilkokul canlı izleme ekranı ve EBA TV ders programı!

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE!

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

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