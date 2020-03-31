EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Işığın Kırılması Ve Mercekler Soru Çözümü - 31.03.2020 Salı31.03.2020 19:06
- 6. Sınıf Arapça Dersi - Konu: Kudüs'te - 31.03.2020 Salı
- Ortaokul Uyum İçin Türkçe Dersi - Konu: Dış Görünüş - 31.03.2020 Salı
- 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Işığın Kırılması Ve Mercekler Soru Çözümü - 31.03.2020 Salı
- 8.Sınıf T.C. İnkilap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi - Konu: Avrupa'da ki Gelişmeler Ve Osmanlı Devleti'nin Durumu 31.03.2020 Salı
- 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Mevsimlerin Oluşu - 31.03.2020 Salı
- 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Biyoçeşitlilik - 31.03.2020 Salı
- 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Konu: Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum, Yatırım Ve Pazarlama - 31.03.2020 Salı
- 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Konu: Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler (31.03.2020 Salı)
- 6. Sınıf Türkçe Dersi - Konu: Yapısına Göre Kelimeler (30.03.2020 Pazartesi)
- 5. Sınıf - İngilizce Dersi - Konu: Party Time (30.03.2020 Pazartesi)
- 5. Sınıf - Türkçe Dersi - Konu: Ses Olayları Ve Fabl (30.03.2020 Pazartesi)
- 5. Sınıf - Matematik Dersi - Konu: Üçgenler Ve Dörtgenler (30.03.2020 Pazartesi)
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