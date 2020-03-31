EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Konu: Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler (31.03.2020 Salı)31.03.2020 18:39
- 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Biyoçeşitlilik - 31.03.2020 Salı
- 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Konu: Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum, Yatırım Ve Pazarlama - 31.03.2020 Salı
- 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Konu: Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler (31.03.2020 Salı)
- 6. Sınıf Türkçe Dersi - Konu: Yapısına Göre Kelimeler (30.03.2020 Pazartesi)
- 5. Sınıf - İngilizce Dersi - Konu: Party Time (30.03.2020 Pazartesi)
- 5. Sınıf - Türkçe Dersi - Konu: Ses Olayları Ve Fabl (30.03.2020 Pazartesi)
- 5. Sınıf - Matematik Dersi - Konu: Üçgenler Ve Dörtgenler (30.03.2020 Pazartesi)
- 8. Sınıf - İngilizce Dersi - Konu: Tourism (27.03.2020 Cuma)
- 8. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi - Konu: Enerji Dönüşümleri (27.03.2020 Cuma)
- 7. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi - Konu: Işığın Kırılması Ve Mercekler (27.03.2020 Cuma)
- 6. Sınıf - Fen Bilimleri Dersi - Konu: Sesin Maddeyle Etkileşimi (27.03.2020 Cuma)
- 7. Sınıf - Matematik Dersi - Konu: Açıortay (27.03.2020 Cuma)
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