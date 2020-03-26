EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
Lise - Kur'an'ı Anlama Ve Yorumlama (25 Mart 2020 Çarşamba)26.03.2020 00:37
- 9. Sınıf - Temel Dini Bilgiler Dersi! Konu: Ahlaki Davranışlar (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 9. Sınıf - Matematik Dersi! Konu: Üçgende Açı Kenar Bağlantıları (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 9. Sınıf - Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi! Konu: Epik Tiyatro (25 Mart 2020 Çarşamba)
- Lise - Dinler Tarihi Dersi! Konu: Hint, Çin Ve İran Dinleri (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 12. Sınıf - Türk Dili Edebiyatı Dersi! Konu: Türk Dünyası Edebiyatı (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 12. Sınıf - Matematik Dersi! Konu: Türevin Uygulamaları (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 11. Sınıf - Türk Dili Edebiyatı Dersi! Konu: Türk ve Dünya Edebiyatından Romanlar (25 Mart 2020 Çarşamba)
- Lise - Kur'an'ı Anlama Ve Yorumlama (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 9. Sınıf - Temel Dini Bilgiler Dersi! Konu: Ahlaki Davranışlar - Merhamet ve Şevkat - Cesaret (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Dersi! Konu: Milli Edebiyat Dönemi Romanı - Yaman ve Ateşten Gömlek (25 Mart 2020 Çarşamba)
- Lise - Milli Edebiyat Döneminde Roman İncelemesi - Halide Edip Adıvar (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 11. Sınıf Kimya Dersi! Konu: Tepkime Isılarının Toplanabilirliği - Hess Yasası (25 Mart 2020 Çarşamba)
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