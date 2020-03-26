TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izle! (26 Mart 2020 Perşembe) 26.03.2020 10:11

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın izle! İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıfa giden öğrenciler, EBA TV’nin uzaktan eğitim yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Öğrenciler uzaktan eğitim ile Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi dersler alıyor. İşte, EBA TV ilkokul canlı izleme ekranı ve EBA TV ders programı!

EBA TV ilkokul canlı izle! EBA TV ilkokul canlı yayın ders programı öğrencilerin merak konusu. 1. 2. 3. ve 4. sınıflar EBA TV ile eğitim almaya devam ediyor. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim almaya devam edecek. MEB tarafından TRT işbirliğiyle hazırlanan derslerde öğretmenler detaylı konu anlatımı yapıyor ve öğrenciler de dersleri izleyip notlar alarak derslerinden geri kalmamış oluyor. Haberimizden EBA TV ilkokul kanalını internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Kanalın yayın akışına göre öğleden sonra dersler tekrar yayınlanıyor.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE!

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

EBA TV'DEN YAYINLANAN İLKOKUL DERS TEKRARLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV 1. SINIF DERS PROGRAMI

Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

EBA TV 2. SINIF DERS PROGRAMI

Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

EBA TV 3. SINIF DERS PROGRAMI

Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

EBA TV 4. SINIF DERS PROGRAMI

TURKSAT UYDU FREKANSI



HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3



SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾

UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?

SD (Standart çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

SD KANAL BULMA NASIL YAPILIR?

1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanallarını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD ve TRT - EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.

HD KANAL BULMA İŞLEMİ

Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV'lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD ve TRT - EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.