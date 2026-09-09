Canlı yayında İsrail hava saldırısı: Muhabir bombaların hedefi oldu

ABD ordusu, İran'a ait 5 tankeri "yok ettiğini" açıkladı

İdlib Sarmada yakınlarında patlama Çok sayıda sivil yaralandı

İdlib Sarmada yakınlarında patlama Çok sayıda sivil yaralandı