CANLI YAYIN
Geri
İngiltere'den İsrail'e yaptırım kararı: Batı Şeria restleşmesi diplomatik krize dönüştü

İngiltere'den İsrail'e yaptırım kararı: Batı Şeria restleşmesi diplomatik krize dönüştü

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İngiltere, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistin toprağını gasp eden grupların saldırıları karşısında diplomasi kanallarının tıkanması üzerine İsrail'e karşı yaptırım aşamasına geçti. Londra yönetimi yerleşimlerin finansman, inşaat ve altyapı ağlarını hedef almaya hazırlanırken, İsrail hükümeti misilleme olarak İngiliz diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 7 gün süre verdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

Bunlar da Var

Gelibolu'da akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. otel odasında 15 yaşındaki iki çocukla yakalandı!
Gelibolu'da akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. otel odasında 15 yaşındaki iki çocukla yakalandı!
Samsun'da aileyi taşıyan otomobil şarampole yuvarlandı: Asiye Kaya hayatını kaybetti, 3 yaralı
Samsun'da aileyi taşıyan otomobil şarampole yuvarlandı: Asiye Kaya hayatını kaybetti, 3 yaralı
Rize-Artvin açıklarında uçak denize acil iniş yaptı: 2 kişinin kurtarıldığı anlar görüntülendi
Rize-Artvin açıklarında uçak denize acil iniş yaptı: 2 kişinin kurtarıldığı anlar görüntülendi
4 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa Bozova’daki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
4 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa Bozova’daki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle