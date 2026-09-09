İngiltere'den İsrail'e yaptırım kararı: Batı Şeria restleşmesi diplomatik krize dönüştü
İngiltere, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistin toprağını gasp eden grupların saldırıları karşısında diplomasi kanallarının tıkanması üzerine İsrail'e karşı yaptırım aşamasına geçti. Londra yönetimi yerleşimlerin finansman, inşaat ve altyapı ağlarını hedef almaya hazırlanırken, İsrail hükümeti misilleme olarak İngiliz diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 7 gün süre verdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya