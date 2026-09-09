Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 09:39

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD donanmasına ait gemileri hedef almaya devam etmesi halinde "tankerlerini kaybedeceğini" söyledi. Rubio, Kolombiya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD donanmasına ait bir savaş gemisini hedef aldığını ve buna karşılık İran'a ait 5 tankerin "yok edildiğini" duyurdu.

RUBİO'DAN İRAN'A TANKER UYARISI

Rubio, İran'ın ABD donanma gemilerini vurmaya çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Bunu her yaptıklarında ya da yapmaya çalıştıklarında tanker kaybedecekler. Bunu bugün tekrar göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Rubio'nun açıklaması, Kolombiya ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede geldi.

ABD ORDUSU 5 TANKERİ "YOK ETTİĞİNİ" AÇIKLADI

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun son 2 günde bölgedeki ABD donanmasına ait bir savaş gemisini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, savaş gemisinin hasar almadığı ve mürettebattan herhangi birinin yaralanmadığı ifade edildi.

ABD ordusunun misilleme olarak ham petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait 5 tankeri "yok ettiği" bildirildi.

CENTCOM, tankerlerin Umman Körfezi yakınlarındaki M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 ve M/T Riesco ile Hark Adası yakınlarındaki M/T Derya olduğunu açıkladı.

ABD'DEN MÜRETTEBATA TAHLİYE ÇAĞRISI

Açıklamada, ABD ordusunun saldırılar öncesinde tankerlerin mürettebatına "gemiyi terk etmeleri" çağrısında bulunduğu belirtildi.

CENTCOM ayrıca İran'ın bu tankerleri "bölgedeki vekil güçlere fon sağlamak amacıyla gölge ağ olarak kullandığını" iddia etti.

İRAN DA TANKER SALDIRILARINI DUYURMUŞTU

İran devlet televizyonu, ABD'nin Hark Adası yakınlarında hedef aldığı petrol tankerinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kenti kıyılarında da iki petrol tankerine saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerine tahliye uyarısında bulunarak söz konusu tankerleri hedef alacağını duyurmuştu.

ABD DAHA ÖNCE DE 3 TANKERİ "YOK ETTİĞİNİ" AÇIKLAMIŞTI

ABD ordusu, 5 Eylül'de, İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait 3 tankeri "yok ettiğini" duyurmuştu.