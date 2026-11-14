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ABD'deki havacılık krizinde 9 kritik olay detayı: Avrupa ile bağlantılı mı?

ABD'deki havacılık krizinde 9 kritik olay detayı: Avrupa ile bağlantılı mı?

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ABD genelinde binlerce seferin iptaline ve geniş çaplı aksamalara yol açan havacılık krizi, ülkedeki kronik altyapı yetersizlikleri ile personel açığını yeniden gündeme taşıdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, son iki yıllık süreçte benzer nedenlerden kaynaklanan 9 farklı olayın yaşandığına işaret etti. Elon Musk dönemindeki kamu personeli azaltımları ile Donald Trump'ın talep ettiği 30 milyar dolarlık modernizasyon bütçesinin tartışıldığı atmosferde, yaşanan krizin Avrupa havacılık sektörüne olası etkileri de yakından takip ediliyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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