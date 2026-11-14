Avrupa'da kaos büyüyor, bu kez İspanya yanıyor: Sokakların karıştığı ülkede binlerce kişi meydanda

ABD Savunma Bakanı Hegseth Arlington Ulusal Mezarlığı'nda nöbetçi askerden fırça yedi

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralı var

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralı var