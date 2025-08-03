Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesisi vuruldu

Orlando Bloom'dan yeni ayrılan Katy Perry, Justin Trudeau ile görüntülendi! Aşk dedikoduları alevlendi

İsrail’in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze'ye paraşütle insani yardım malzemesi indirildi

Katy Perry ve Justin Trudeau reklam aşkı mı? Konserde görüntülenmeleri iddiaları güçlendirdi!