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Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesisi vuruldu

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen ve sivil kayıplara yol açan saldırılara karşılık olarak Rusya'daki bazı hedeflere saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Rusya'nın Ryazan petrol rafineri ile Samara bölgesindeki Novokuybyshevsk petrol rafinerisinin vurulduğu aktarıldı. Ayrıca Rusya'nın Voronej bölgesindeki Annanefteprodukt petrol depolama tesisinin ve Penza'daki telekomünikasyon sistemleri, kriptografik iletişim ekipmanları ve askeri teçhizat için baskılı devre kartları üretiminde uzmanlaşmış "Electroprylad" üretim tesisinin de hedef alındığı ifade edildi. Vurulan tesislerde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı aktarıldı.

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