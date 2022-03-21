Ukrayna'nın Odessa kenti güne siren sesleriyle uyandı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 05.50 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi. Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri, Odessa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını ve füzelerini hedef aldı. Hava savunma sistemlerin devreye girmesinin ardından hemen ardından Odessa halkı, sokağa çıkma yasağının bitmesine kısa bir süre kala kent genelinde yankılanan sirenleri ile güne uyandı.