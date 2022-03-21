Haberler Dünya Videoları Ukrayna'nın Odessa kenti güne siren sesleriyle uyandı

Ukrayna'nın Odessa kenti güne siren sesleriyle uyandı

Ukrayna'nın Odessa kenti güne siren sesleriyle uyandı
21.03.2022 09:11

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:58
Rusya hipersonik Kinjal...
Dünya 00:28
Joe Biden’dan Putin’e olay...
Dünya 00:35
Batı'nın ırkçı yüzü bir kez...
Dünya 01:33
Kiev'de 16 katlı binaya roket...
Dünya 01:32
Azov Taburu paylaştı! Rus...
Dünya 01:57
Topraklara kan yazıyoruz!...
Dünya 00:33
Rusya-Ukrayna savaşında...
Dünya 01:30
Putin'e 'psikopat' diyen...
Dünya 06:02
Kiev’de 35 saatlik sokağa...
Dünya 04:04
Kiev'de apartman bombalandı: 2...
Dünya 01:59
Ukrayna'da ABD'li gazeteci...
Dünya 03:50
New York Times kameramanı...

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 05.50 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi. Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri, Odessa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını ve füzelerini hedef aldı. Hava savunma sistemlerin devreye girmesinin ardından hemen ardından Odessa halkı, sokağa çıkma yasağının bitmesine kısa bir süre kala kent genelinde yankılanan sirenleri ile güne uyandı.

Dünya Videoları
SON DAKİKA