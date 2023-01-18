Ukrayna helikopter kazası son dakika haberi... Kiev'de yaşanan helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyn'in da aralarında bulunduğu 16 kişi öldü. Kazada 22 kişi de yaralandı. Olayın kaza mı, yoksa Rusya tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj mı olduğu araştırılıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Kaza sonrası İçişleri Bakanı ve heyetininde içinde bulunduğu Süper Puma helikopterinin düşmeden dakikalar önce görüntülendiği video Ukrayna sosyal medya ağlarında paylaşıldı.