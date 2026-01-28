PODCAST CANLI YAYIN
Trump’ın hedefindeki Ilhan Omar’a kürsüde şırıngalı saldırı!

Trump’ın hedefindeki Ilhan Omar’a kürsüde şırıngalı saldırı!

ABD Kongresi’nde skandal! Trump ile yaşadığı polemiklerle bilinen Ilhan Omar, kürsüde konuşurken şırıngalı saldırıya uğradı. Polis, Omar’a bilinmeyen bir sıvı püskürtüldüğünü doğrularken saldırı dünya gündemine oturdu.

Bunlar da Var

Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı
Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı
Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar
Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar
Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz!
Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz!
Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi!
Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle