İsrail'in "Öldü" iddiası boşa çıktı: "Hayattayım spora gidiyorum"
Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 14:06
İsrail medyasının 'öldü' dediği aktivistten videolu yalanlama! İranlı Noya Tsiyon, yayınladığı görüntüyle hayatta olduğunu kanıtlayarak Kanal 12'nin iddiasını boşa çıkardı.