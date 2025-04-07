PODCAST CANLI YAYIN
Trump: Erdoğan’ı seviyorum o da beni sever
Haberler Dünya Videoları

Trump: "Erdoğan'ı seviyorum o da beni sever"

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 23:15 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 23:15

ABD Başkanı Trump ile Oval Ofis'te gazetecilerin karşısında geçen Netanyahu, 'Türkiye ile Suriye’de çatışmak istemiyoruz. Türkiye’nin Başkan Trump ile iyi bir ilişkisi var. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük' dedi. Trump ise Erdoğan'la iyi ilişkisinden bahsedip, 'Erdoğan ile çok iyi ilişkilere sahibim. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Çok güçlü ve akıllı bir lider. Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor ve bu durum medyayı kızdırıyor. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Aranızı düzeltebilirim tabi senin de (Netanyahu) makul olman gerek.' dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Trump ve Netanyahu'dan ortak açıklama: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz
07.04.2025Pazartesi
Trump Netanyahu'nun sandalyesini çekti: O anlar kamerada
07.04.2025Pazartesi
Donald Trump düğmeye bastı tarife restleşmeleri başladı! Dünya borsalarında kırmızı gün
07.04.2025Pazartesi
Trump ve Netanyahu bir araya geldi!
07.04.2025Pazartesi
Dünya borsalarında kırmızı gün
07.04.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Aydın Efeler’de tren kazası 1 ölü 02:27
Efeler'de tren kazası 1 ölü
07.04.2025Pazartesi
Amasya’da otomobil çay kenarına uçtu: 5 yaralı 01:27
Amasya'da otomobil çay kenarına uçtu: 5 yaralı
06.04.2025Pazar
İzmir’de feci kaza: Minibüs devrildi! 1 ölü 10 yaralı 00:51
İzmir'de feci kaza: Minibüs devrildi! 1 ölü 10 yaralı
07.04.2025Pazartesi
Lice’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı! 00:16
Lice'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
07.04.2025Pazartesi
CANLI YAYIN