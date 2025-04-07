Trump: "Erdoğan'ı seviyorum o da beni sever"

ABD Başkanı Trump ile Oval Ofis'te gazetecilerin karşısında geçen Netanyahu, 'Türkiye ile Suriye’de çatışmak istemiyoruz. Türkiye’nin Başkan Trump ile iyi bir ilişkisi var. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük' dedi. Trump ise Erdoğan'la iyi ilişkisinden bahsedip, 'Erdoğan ile çok iyi ilişkilere sahibim. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Çok güçlü ve akıllı bir lider. Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor ve bu durum medyayı kızdırıyor. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Aranızı düzeltebilirim tabi senin de (Netanyahu) makul olman gerek.' dedi.