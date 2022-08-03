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Tayvan ziyareti Çin'in öfkesini artırdı: Pelosi'nin vukuat dosyası kabarık

Tayvan ziyareti Çin'in öfkesini artırdı: Pelosi'nin vukuat dosyası kabarık
03.08.2022 12:48

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ABD ve Çin arasında yükselen Tayvan gerilimi dün akşam saatlerinde zirveye çıktı. 25 yılın ardından ABD'den Tayvan'a en üst düzey ziyareti gerçekleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in askeri müdahale de dahil tüm tehditlerini görmezden geldi. Ziyaretini tamamlayan Pelosi, bugün TSİ 12.20'de Tayvan'dan ayrıldı. Pelosi daha önce de Çin'i kızdıran bir ziyaret gerçekleştirmişti. Tecrübeli siyasetçi 1991 yılında da Tiananmen'de demokrasi yanlısı bir pankart açarak krize neden olmuştu. Dün gerçekleşen ziyaret ardından Çin'in ise karşı hamleleri gecikmedi. Tayvan'ı abluka altına alan Çin, üç gün sürecek tatbikatına bugün başladı. Adanın ekonomisini de sarsarmak isteyen Çin ilk yaptırım kararını duyurdu.

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