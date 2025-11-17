Suudi Arabistan’da otobüs, tankere çarptı: 45 kişi hayatını kaybetti

Hindistan hükümeti, Suudi Arabistan'ın Medine kenti yakınlarında meydana gelen kazada, umreden dönen bir otobüsün yakıt tankerine çarpması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun Hindistan vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, kazada yaşamını yitiren veya yaralanan vatandaşlarla ilgili bilgi almak için Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçildiği aktarıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medine'de Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu kazadan derin üzüntü duyuyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayım. Yaralıların hepsinin acil şifalar diliyorum. Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Konsolosluğumuz mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor. Yetkililerimiz ayrıca Suudi Arabistan yetkilileriyle yakın temas halindedir" ifadelerini kullandı.