ABD Başkan Yardımcısı Vance Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İslamabad'da Kritik Zirve: ABD ve İran Masada

Pakistan, Orta Doğu'da gerilimi düşürmek amacıyla ABD ve İran heyetlerini İslamabad'da bir araya getiriyor. Müzakereler öncesinde ev sahibi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. İran heyetinin ardından Başbakan Şerif ile bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'e; ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner eşlik etti.

Müzakerelerde "Doğrudan Temas" Mesaisi

Pakistan yönetimi, iki ülkenin en üst düzeyde doğrudan müzakere yapabilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. İslamabad'ın planı, görüşmelerin iki heyet başkanının el sıkışmasıyla veya aralarında bir Pakistanlı yetkilinin moderatörlüğünde başlaması yönünde. Eğer taraflar doğrudan müzakereyi kabul etmezse, görüşmelerin dolaylı olarak yürütülmesi bekleniyor. Müzakerelerin Türkiye saati ile 14.30'da başlaması ve gece geç saatlere kadar sürmesi planlanıyor.

Karşılıklı Şartlar Masada

Pakistan'a 70 kişiyi aşkın kalabalık bir heyetle çıkarma yapan İran, görüşmelerin ilerlemesi için mevcut ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını ve dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını şart koştu. ABD tarafında ise Başkan Donald Trump, iki haftalık ateşkesin ön koşulu olarak Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını talep ediyor. Henüz iki tarafın da taleplerine yönelik somut bir adım atılmazken, tüm dünyanın gözü İslamabad'dan gelecek sonuçlara çevrildi.