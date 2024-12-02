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Suriye’de muhalif grupların Halep ve Tel Rıfat’a askeri sevkiyatı sürüyor
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Suriye’de muhalif grupların Halep ve Tel Rıfat’a askeri sevkiyatı sürüyor

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 19:59

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. HTŞ'ye bağlı muhalif grupların Esad kontrolündeki Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlamasının ardından Afrin’den Halep ve Tel Rıfat’a doğru askeri sevkiyatı gece saatlerinde de sürüyor. Afrin’e bağlı Cinderes bölgesinde bulunan muhalif gruplara bağlı askerler, tekbirler eşliğinde çatışmaların sürdüğü bölgeye naklediliyor. Halep’e doğru ilerlediklerini söyleyen muhalif grup askerleri, hedeflerinin başkent Şam olduğunu ifade etti. Suriye'de başlayan iç savaş sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi ise Halep’e doğru yolcululuklarını sürdürüyor.

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