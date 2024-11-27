SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Suriye'de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Bölgeden ilk görüntüler!
Haberler Dünya Videoları

Suriye'de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Bölgeden ilk görüntüler!

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 18:03

Suriye coğrafyasında hareketli saatler yaşanıyor. Muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı. Aşiretler Halep operasyonuna katılmak için seferberlik ilan etti. Şam'ın elinde bulunan kilit noktalar tek tek ele geçirildi, Halep şehir merkezinin 7 km yakınına kadar ilerleme kaydedildi. Esad rejimi ise Rusya ile bir olup Halep kırsalını bombaladı. Türkiye'nin yapmayı planladı askeri harekat öncesi yaşanan bu gelişmeler dikkat çekerken Başkan Erdoğan'ın Şam'a uzattığı el ve Esad'a yaptığı "Aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" uyarısı önem kazandı.

Suriyede hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halepte kilit noktalar ele geçirildi
Suriye'de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep'te kilit noktalar ele geçirildi

SIRADAKİ VİDEO
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail'e saldırma hakkı!
27.11.2024Çarşamba
Almanya’da Volkswagen için temsili cenaze töreni düzenledi! İşte o anlar
26.11.2024Salı
Katil İsrail’de Beyrut’a hava saldırısı: 3 ölü, 26 yaralı
26.11.2024Salı
Netanyahu tutuklanırsa burada yatacak! A Haber tutulacağı cezaevini görüntüledi
26.11.2024Salı
İsrail'den Beyrut'a bombardıman!
26.11.2024Salı
Bunlar da Var
İbrahim Tatlıses’in gelini ikizlerinin hastalığını açıkladı! 00:05
İkizleriyle ilgili o gerçeği ilk kez açıkladı!
27.11.2024Çarşamba
Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı 01:00
Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı
27.11.2024Çarşamba
Çanakkale’de kan donduran cinayet! 01:44
Çanakkale’de kan donduran cinayet!
26.11.2024Salı
Aile hekimliğinde ücretli hizmet dönemi! 01:28
Aile hekimliğinde ücretli hizmet dönemi!
27.11.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA