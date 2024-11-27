Suriye'de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Bölgeden ilk görüntüler!

Suriye coğrafyasında hareketli saatler yaşanıyor. Muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı. Aşiretler Halep operasyonuna katılmak için seferberlik ilan etti. Şam'ın elinde bulunan kilit noktalar tek tek ele geçirildi, Halep şehir merkezinin 7 km yakınına kadar ilerleme kaydedildi. Esad rejimi ise Rusya ile bir olup Halep kırsalını bombaladı. Türkiye'nin yapmayı planladı askeri harekat öncesi yaşanan bu gelişmeler dikkat çekerken Başkan Erdoğan'ın Şam'a uzattığı el ve Esad'a yaptığı "Aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" uyarısı önem kazandı.