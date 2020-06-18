SON DEPREMLER | Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem

18.06.2020 17:55

Son dakika haberine göre Yeni Zelanda'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi'nden gelen bilgilere göre ülkenin güneyinde bulunan Kermadek Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yeni Zelanda'nın merkezinden 730 kilometre uzaklıktaki Tauranga'da 33 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. 7.1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı.

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