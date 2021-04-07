SON DAKİKA: Yunan Başbakan Miçotakis'in küçük düştüğü anlar! Sınır dışı ettiği büyükelçinin ayağına gitti

Son dakika haberleri... Türkiye, Doğu Akdeniz'deki başarılı hamleleri sonucunda Libya'da söz sahibi olan ülkelerin başında geliyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini kırmak için bir Fransa'ya bir ABD'ye koşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son görüştüğü isim ise kendisini küçük duruma düşürdü. Miçotakis, Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı edilen Libya’nın eski Atina Büyükelçisi, şimdiki Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi egemenliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini korumak için attığı adımların sonuçlarını alıyor. Libya ile imzalanan anlaşma sonrası Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırları belli oldu. Bu durumu hazmedemeyen Yunanistan ise çareyi Fransa ve ABD'de arıyor. Sürekli Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına karşı gerilimi yükselten açıklamalar yapan Yunan Başbakan Miçotakis'in son hamlesi ise kendisini oldukça küçük düşürdü.

SINIR DIŞI ETTİĞİ BÜYÜKELÇİNİN AYAĞINA GİTTİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Libya ile bozulan ilişkilerini düzeltmek amacıyla, dün Trablus'a giderek geçici yönetimin başkanı Muhammed Menfi ve Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

Miçotakis'in bu temasları, Yunanistan'ın 2019'da Türkiye-Libya anlaşmasının imzalanması üzerine, o dönemde Atina'da büyükelçi olan Muhammed Menfi'yi sınır dışı etmiş olması ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı silahlı mücadele yürüten darbeci Halife Hafter'e destek vermesi nedeniyle önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.

TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ YENİDEN AÇTI

Miçotakis, Libya ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda attığı bu ilk adım çerçevesinde, 7 yıldır kapalı olan Yunanistan'ın Trablus Büyükelçiliği'ni de yeniden açtı.

Dibeybe ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Miçotakis, "İlişkilerimizde yeni bir sayfayı yazarken, eski sayfadaki yanlışları da silme fırsatı bulacağız. Olumsuz şeyleri geride bırakalım" dedi.

Türkiye-Libya anlaşmasına dair de, "Güya devletler arası anlaşma gibi gösterilen, oysa hukuki hiçbir geçerliliği bulunmayan yasa dışı belgelerin iptal edilmesi bizim için önemlidir" ifadesini kullandı, ayrıca Yunanistan ile Libya arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin müzakerelerin tekrar başlatılması niyetini dile getirdi.

Dibeybe ise Miçotakis'e cevaben, "Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Biz başka ülkelerin değil, Libya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz" dedi.

TRABLUS'A ÜST DÜZEY ZİYARETLER SÜRÜYOR

Libya'da geçici yönetimin işe başlamasının ardından uluslarası ziyaretler devam ediyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in pazar günkü ziyaretinin ardından dün de İtalya Başbakanı Mario Draghi Trablus'a gitti.

İtalya, özellikle mülteci göçünün önlenmesi konusunda Trablus ile işbirliğine önem veriyor. Draghi ilk yurt dışı gezisini yaptığı Libya'da, Miçotakis ile de görüştü.