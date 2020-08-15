Son dakika: Rusya ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin üretimine başlandığını duyurdu

15.08.2020 12:25

Son dakika haberine göre, Rusya, dünyada ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin üretimine başladı. Öte yandan Rusya’da son 24 saatte 5 bin 61 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 917 bin 884’e ulaştı.

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği 'Sputnik V' aşısının üretimine başlandığı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve tekrar ediyorum, gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum" ifadelerini kullanarak duyurduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği Covid-19 aşısı 'Sputnik V'nin üretimine başlandığı bildirildi.



Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Gamaleya Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni koronavirüs enfeksiyonu Covid-19'a karşı aşı üretimine başlandı" ifadelerine yer verildi.

İLK 12 AYDA 500 MİLYON DOZA ULAŞACAK

"Sputnik-V" olarak bilinen aşı, Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi ve seri üretimine AFK Sistema'nın Binnopharm ilaç fabrikasında başlandı. İlacın üretiminin ilk 12 ayda 500 milyon doza ulaşması bekleniyor.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 61 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 917 bin 884'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 119 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 617'ye ulaştığını açıkladı.