Haberler Video Son dakika: İtalya'da 7 bin kişiyi taşıyan gemide koronavirüs alarmı! Karantinaya alınan gemiden ilk görüntüler
Son dakika: İtalya'da 7 bin kişiyi taşıyan gemide koronavirüs alarmı! Karantinaya alınan gemiden ilk görüntüler

Son dakika: İtalya'da 7 bin kişiyi taşıyan gemide koronavirüs alarmı! Karantinaya alınan gemiden ilk görüntüler

30.01.2020 16:59

Son dakika haberine göre İtalya'da 6 bin turist taşıyan ve mürettebatıyla birlikte içerisinde 7 bine yakın kişi bulunan cruise gemisi koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı. Gemide 30 Türk yolcunun da olduğu açıklandı. Karantinaya alınan gemiden ilk görüntüler geldi. İşte karantinaya alınan dev gemi...


İtalya'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.

Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

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