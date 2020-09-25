Son dakika: Çin'de Huawei laboratuvarında dev yangın! Korkutan görüntüler...

25.09.2020 13:38

Son dakika haberine göre; Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı. Çıkan dev yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei'nin Çin'in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.