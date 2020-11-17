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SON DAKİKA: Borç batağında olan Yunanistan şimdi de ABD'den "az kullanılmış" F-35 istiyor

SON DAKİKA: Borç batağında olan Yunanistan şimdi de ABD'den
17.11.2020 10:14
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Son dakika haberi: Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de kendi alanlarında sismik çalışmlar yapması Yunanistan'ı adeta çıldırtıyor. Bu alanda uluslararası alanda lobi çalışması yapan ancak haklı olmadığı için bir sonuç alamayan Yunanistan, silah gücüne yatırım yapmaya çalışıyor. Ancak mali durumu iyi olmayan Yunanistan F-35'ler ve diğer savaş uçakları konusunda "az kullanılmış" olanları tercih edeceğini belirtti.


Yunanistan'dan gelen son dakika haberi şaşırttı. Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'dei çalışmalarından rahatsız olan ancak Türkiye'nin uluslararası hukukun dışına çıkmadan bu faaliyetleri sürdürmesi nedeniyle bir açık bulamayan Yunanistan şimdi de tüm ekonomik zorluklarına rağmen hem Fransa'dan hem ABD'den uçak almak için harekete geçti.

Edinilen son dakika bilgisine göre ABD'den F-35 tipi savaş uçakları almak için harekete geçti. Ayrıca Fransa'dan az kullanılmış uçaklar da alınacak!

ABD'YE MEKTUP GÖNDERDİLER
Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından, 6 Kasım'da uçakların alımına yönelik Amerikan hükümetine talep mektubu gönderildiği bildirildi.

Greek Reporter'da yer alan habere göre, bakanlığın silahlanmadan sorumlu yetkilisi Theodoros Lagios tarafından kaleme alınan mektupta F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına katılma kararının, 'yeni veya varsa ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmış' 18 ila 24 savaş uçağı alımının yanı sıra; uçağın teslimatı, konfigürasyonu ve geri ödeme planını içeren çeşitli faktörlere dayanacağı kaydedildi.

"AZ KULLANILMIŞ SAVAŞ UÇAĞI ALACAĞIZ!"
İç mali düzenlemeler ve Avrupa Birliği (AB) bütçesi ve bütçe açığı nedeniyle, ilk teslimatın 2021'de yapılmasının önemli olduğu belirtilen mektupta "Kendi payımıza, bu iddialı programı uygulamak için mümkün olan her şeyi yapacağız" denildi.

Söz konusu adım, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Fransa'dan 12'si az kullanılmış, 6'sı da yeni olmak üzere 18 adet Rafale tipi çift motorlu savaş uçağı alım kararının ardından geldi.

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