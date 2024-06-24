Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti. Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği, saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan 4’ünün öldürüldüğü belirtilmişti. Saldırının izlerini dünyada ilk kez A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında görüntüledi. Saldırganlar birçok aracı ateşe verirken bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.