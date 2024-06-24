SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 14:15 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 14:15

Sinagog ve kiliseye saldırı! A Haber ekipleri Rusya'yı sarsan saldırı bölgesinde

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti. Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği, saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan 4’ünün öldürüldüğü belirtilmişti. Saldırının izlerini dünyada ilk kez A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında görüntüledi. Saldırganlar birçok aracı ateşe verirken bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Rusya’da sinagog ve kiliseye saldırı
24.06.2024Pazartesi
Katil İsrail, Lübnan'a beyaz fosforla saldırdı
24.06.2024Pazartesi
Güney Kore'de lityum pil fabrikasında patlama oldu!
24.06.2024Pazartesi
Katil İsrail askerleri tarafından canlı kalkan yapılan Filistinli genç o anları anlattı
24.06.2024Pazartesi
Hizbullah katil İsrail'in kışlasını hedef aldı! Onlarca Siyonist öldürüldü
23.06.2024Pazar
Bunlar da Var
Milli Takım antrenmanına damga vuran anlar! Montella, Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı | VİDEO 01:27
Milli Takım antrenmanına damga vuran anlar!
24.06.2024Pazartesi
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı 00:38
Sicimoğlu'ndan personeline tokatlı saldırı
24.06.2024Pazartesi
AVM’de kahve sırasında ortalık karıştı! Tıp öğrencisi kızın başörtüsünü çekip küfürler savurdu: İşte o anlar 02:07
AVM’de kahve sırasında ortalık karıştı!
24.06.2024Pazartesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi 01:35
Teröre Bozdoğan-45 darbesi
24.06.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA