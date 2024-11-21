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Rusya'dan Ukrayna'ya kıtalararası füze iddiası
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Rusya'dan Ukrayna'ya kıtalararası füze iddiası

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 21:42

Ukrayna ile Rusya arasında kriz tırmanıyor. Ukrayna İngiltere'den aldığı Storm Shadow füzeleriyle Rusya'ya saldırılar düzenledi. Ukrayna bugün ise Rusya'nın ilk kez Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze fırlattığını iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'nın Dnipro kentindeki Pivdenmash tesisini nükleer olmayan hipersonik balistik füzeyle vurduğunu söyledi. Putin, Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurguladı. İşte, Kiev-Moskova hattından dakika dakika gelişmeler…

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