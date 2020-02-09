Rusya'da yolcu uçağı pistten çıktı! Korku dolu anlar 09.02.2020 15:21

Rusya'da Moskova - Usinsk seferini yapan 94 kişiyi taşıyan uçak, iniş esnasında pistten çıktı. Uçakta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, uçak pist dışında durabildi.

Rusya'da 94 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında piste tutunamayınca pistten çıktı. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanarak Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nin Usinsk şehrindeki Usinsk Uluslararası Havaalanı'na ulaşan ve 94 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, facianın eşiğinden döndü. İniş sırasında buz tutan piste temas eden uçağın kontrolü bir anda kayboldu. Pilotlar tarafından uçağın parçalanmaması için yoğun çaba harcanırken, uçak bir süre sonra pistten çıktı. Uçakta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, uçak pist dışında durabildi. Yaşanan kazanın ardından acil tahliye kapıları açıldı. Uçağın arka kısmı tamamen yere değerken, havaalanı acil durum ekipleri hemen kazaya müdahale etti.

Uçaktaki 94 kişi kendi imkanlarıyla uçağın kanat bölümlerinden atlayarak dışarı çıktı. Yaşanan kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.