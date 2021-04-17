Rus ajanları Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı! Gerilim tırmanıyor! "Yok ederiz" tehdidi...

Son dakika haberi... Dünyanın gözü haftalardır gerilimin zirve yaptığı Rusya-Ukrayna hattında. Bölgeden gelen son bilgiler yangına körükle gider cinsten. Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi. Öte yandan Ukrayna donanmasına ait gemiler Kerç Boğazı'nda Rus gemilerini vurmakla tehdit edince kriz patladı. Rus gemileri çekildi ancak daha sonra Kremlin'in attığı adım karşısında NATO jet hızında bir açıklamayla Rusya'ya çağrıda bulundu. Ukrayna'nın 'nükleer' tehdidi ise tüm dünyada şok etkisi yarattı. İşte dünyanın yakından takip ettiği krize ilişkin son dakika gelişmeleri.