Rus ajanları Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı! Gerilim tırmanıyor! "Yok ederiz" tehdidi...

VURURUZ TEHDİDİ

Ukrayna donanması, Doğu Avrupa'da tırmanan gerilimin en son işareti olarak Rusya'nın su yoluna erişimi kısıtlamasından birkaç saat önce Kerç Boğazı yakınlarında Rus sahil güvenlik gemilerini vurmakla tehdit etti.

Bölgedeki askeri faaliyetleri izleyen Black Sea News editörü Andrii Kilmenko'ya göre, çekişme üç Ukraynalı Gyurza-M sınıfı topçu botu ile Rusya'nın FSB sahil güvenlik teşkilatına ait kimliği belirsiz beş gemi arasında Çarşamba ve Perşembe günleri arasında gerçekleşti.