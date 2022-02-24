Putin resmen duyurdu: Donbas'a askeri operasyon başladı

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı ve kararnameyi imzaladı. Putin'in kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden merakla beklenen açıklamayı yaptı ve yaptırım kararını duyurdu. Biden, Rusya ile savaşmak gibi bir niyetlerini olmadığını ifade ederek, “NATO topraklarının her karışını savunacağız” dedi. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.İşte dünyayı kilitleyen krizden dakika dakika tüm gelişmeler...