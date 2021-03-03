Haberler Video Dünya Videoları Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek! Yeni "ortak din ideolojisi" planı mı?

Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek! Yeni "ortak din ideolojisi" planı mı?

Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek! Yeni
03.03.2021 09:45
Ana Sayfa 02:01
Sıla Uysal bulundu mu? Müge...
Ana Sayfa 00:57
Kuzey Kore’nin yeni nükleer...
Ana Sayfa 00:58
Irak'ta ABD üssüne roketli...
Ana Sayfa 00:20
Altın fiyatları ne oldu!
Ana Sayfa 01:01
Hatay'da pitbull dehşeti!
Ana Sayfa 02:08
Okula gitmeyen ne olacak? LGS...
Ana Sayfa 00:50
ABD'den Türkiye açıklaması:...
Ana Sayfa 00:42
Erzurum'da 9 aracın karıştığı...
Ana Sayfa 00:24
Yüz yüze eğitimin detayları...
Ana Sayfa 01:15
İş yerlerinin çalışma...
Ana Sayfa 01:06
Hava sıcaklığı -50 derece!...
Ana Sayfa 01:58
Duygusallaşan Çağla Şıkel'den...

Papa Francis, önümüzdeki hafta Irak'ı ziyaret edecek ve Ur şehrindeki yaklaşık 4 bin yıllık zigguratta "dinler arası" bir dua ayini yapacak. Vatikan'ın "İbrahim'in oğulları ve kızları için dua" adını verdiği bu etkinlikte "dinsel gruplar arasındaki uyum" üzerinde durulacağı belirtildi. Dünyanın gözü Papa'nın ziyaretine çevrilmişken, "dinler arası dua ayini" kılıfı altında yapılacak etkinlik, tartışmaları ve soru işaretlerini de beraberinde geldi. Ziyaret, global bir savaşın hangi işaretlerini taşıyor? Yeni bir küresel "ortak din ideolojisi" planını kimler neden yürürlüğe sokmak istiyor? Vatikan kimlerle çatışma içinde? Irak yerlileri Papa ziyaretini nasıl yorumluyor? İşte Papa'nı çok konuşulacak ziyaretinin şifreleri.


Dünya Videoları