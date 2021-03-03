Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek! Yeni "ortak din ideolojisi" planı mı?

Papa Francis, önümüzdeki hafta Irak'ı ziyaret edecek ve Ur şehrindeki yaklaşık 4 bin yıllık zigguratta "dinler arası" bir dua ayini yapacak. Vatikan'ın "İbrahim'in oğulları ve kızları için dua" adını verdiği bu etkinlikte "dinsel gruplar arasındaki uyum" üzerinde durulacağı belirtildi. Dünyanın gözü Papa'nın ziyaretine çevrilmişken, "dinler arası dua ayini" kılıfı altında yapılacak etkinlik, tartışmaları ve soru işaretlerini de beraberinde geldi. Ziyaret, global bir savaşın hangi işaretlerini taşıyor? Yeni bir küresel "ortak din ideolojisi" planını kimler neden yürürlüğe sokmak istiyor? Vatikan kimlerle çatışma içinde? Irak yerlileri Papa ziyaretini nasıl yorumluyor? İşte Papa'nı çok konuşulacak ziyaretinin şifreleri.