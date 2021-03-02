Küresel savaşın yeni işaretleri: Papa'nın Ziggurat ziyareti kime ne mesaj veriyor? Yeni "ortak din ideolojisi" planı mı?
Papa Francis, önümüzdeki hafta Irak'ı ziyaret edecek ve Ur şehrindeki yaklaşık 4 bin yıllık zigguratta "dinler arası" bir dua ayini yapacak. Vatikan'ın "İbrahim'in oğulları ve kızları için dua" adını verdiği bu etkinlikte "dinsel gruplar arasındaki uyum" üzerinde durulacağı belirtildi. Dünyanın gözü Papa'nın ziyaretine çevrilmişken, "dinler arası dua ayini" kılıfı altında yapılacak etkinlik, tartışmaları ve soru işaretlerini de beraberinde geldi. Ziyaret, global bir savaşın hangi işaretlerini taşıyor? Yeni bir küresel "ortak din ideolojisi" planını kimler neden yürürlüğe sokmak istiyor? Vatikan kimlerle çatışma içinde? Irak yerlileri Papa ziyaretini nasıl yorumluyor? İşte Papa'nı çok konuşulacak ziyaretinin şifreleri.
Papa Francis, önümüzdeki hafta Irak'ı ziyaret edecek ve Ur şehrindeki yaklaşık 4 bin yıllık Ziggurat'ta "dinler arası" bir dua ayini yapacak. Reuters'a göre ziggurat ayininin gerekçesi "Papa, farklı inançları bir araya getirmek ve bölgeye daha çok ziyaretçi çekmek için İbrahim Peygamber'in dua ettiğinin düşünüldüğü yerde dua edecek..." şeklinde.
Ur, 1970'lerde ve 1980'lerde Batılı ziyaretçiler arasında oldukça popüler idi. On yıllarca süren savaş ve siyasi istikrarsızlık Irak'ın uluslararası turizm endüstrisini paramparça ettikten sonra şehir bugün neredeyse hiç ziyaret edilmiyor. Koronavirüs krizi artık yerli turistleri de uzak tutuyor.
Reuters'a göre "dinler arası dua ayinine" Hristiyanlar, Müslümanlar, Mandaean-Sabaean, Ezidi ve Irak'ta bulunan diğer dini azınlıklar katılacak.
Vatikan'ın "İbrahim'in oğulları ve kızları için dua" adını verdiği bu etkinlikte "dinsel gruplar arasındaki uyum" üzerinde durulacak.
ZİYARETİN PERDE ARKASINDA NE VAR?
Dünyanın gözü Papa'nın ziyaretine çevrilmişken, "dinler arası dua ayini" kılıfı altında yapılacak etkinlik, tartışmaları ve soru işaretlerini de beraberinde geldi.
Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, konuya ilişkin çarpıcı detayları aktardığı bir yazı kaleme aldı. Babaoğlu'nun şifrelerle dolu yazısı şöyle:
Politik gündem çok dolu ama ben farklı bir noktaya takılıp kaldım...
Çünkü önemli...
Üzerinde durmaya değer bir konu...
Neden mi?
Çünkü global savaş artık "işaretler" üzerinden yürüyor.
Tarihi ve dini sembolleri üzerinden kurdukları "oyun"a dikkat etmek gerekiyor.
Hiçbir şey rastgele değil.
Peki nereye dikkat çekmek istiyorum?
Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde yapacağı Irak ziyaretine...
Vatikan, ziyaretin amacını "bugünün sürgün ve mültecilerini anlamak için Ahdi Atik'teki (Yahudilerin) Babil sürgününe bir atıf" olarak açıkladı.
Papa Francis bu çerçevede Ur şehrindeki yaklaşık 4 bin yıllık zigguratta bir ayin düzenleyecekmiş...
Bak sen şu işlere!
Kim bilir daha neler göreceğiz?
Hatırlarsınız, son zamanlarda sosyal medyada birkaç kez vurgulamıştım: Yeni dünya düzeninin inşasında arkeoloji yoğun biçimde kullanılacak ve antik işaretler sürekli gündemde tutulacak.
Bunlar başlangıç.
Reuters haber ajansına sorarsanız, ziggurat ayininin gerekçesi açık: "Papa, farklı inançları bir araya getirmek ve bölgeye daha çok ziyaretçi çekmek için İbrahim Peygamber'in dua ettiğinin düşünüldüğü yerde dua edecek..."
Kullanılan deyim ilginç: "Interreligious prayer."
Yani "dinler arası dua!" Şunu da soralım: Neden ve nereye ziyaretçi çekilmek isteniyor?
Eski bir Sümer tapınağına... (İster istemez bizim Kemalist kültür çevrelerinde yakın zamanda hortlatılan Sümer ilgisi geldi aklıma.)
Babil ve diğer kadim medeniyetlerin kibir ve güç sembollerinden birine...
Katoliklerin oraya ilgisi epey eski.
Dahası işgalci ABD ordusunun da zamanında bu ziggurata önem verdiğini ve törenler düzenlediğini biliyoruz.
Ne olup bitiyor, dersiniz?
İpuçlarına bakmak gerek...
"Yeni dünya düzen"cilerinin yeni ve "ortak" bir din-ideoloji üzerinde çalıştıklarını sağır sultan bile biliyor. Küresel medya onların elinde oyuncak.
Vatikan ise direksiyonu kaptırmak niyetinde değil, çekişiyor.
Hz. İbrahim vurgusu ve "dinler arası dua" bu bakımdan manidar.
Eh! Unutmamışsınızdır...
2020'nin 1 Ocak günü Netflix birden "Mesih" dizisini vizyona sokuvermişti.
"Ne bu yahu?" derken pandemi geldi.
Beklenmedik sarsıntılar, tezgâhlar, tuzaklar, vd.
İlginç zamanlardayız.
Öyle oturduğumuz yerden az ve dar bilgiyle atıp tutmanın hiçbir faydasının olmayacağı zamanlarda...