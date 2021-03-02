Küresel savaşın yeni işaretleri: Papa'nın Ziggurat ziyareti kime ne mesaj veriyor? Yeni "ortak din ideolojisi" planı mı?

Papa Francis, önümüzdeki hafta Irak'ı ziyaret edecek ve Ur şehrindeki yaklaşık 4 bin yıllık Ziggurat'ta "dinler arası" bir dua ayini yapacak. Reuters'a göre ziggurat ayininin gerekçesi "Papa, farklı inançları bir araya getirmek ve bölgeye daha çok ziyaretçi çekmek için İbrahim Peygamber'in dua ettiğinin düşünüldüğü yerde dua edecek..." şeklinde.

Ur, 1970'lerde ve 1980'lerde Batılı ziyaretçiler arasında oldukça popüler idi. On yıllarca süren savaş ve siyasi istikrarsızlık Irak'ın uluslararası turizm endüstrisini paramparça ettikten sonra şehir bugün neredeyse hiç ziyaret edilmiyor. Koronavirüs krizi artık yerli turistleri de uzak tutuyor.

Reuters'a göre "dinler arası dua ayinine" Hristiyanlar, Müslümanlar, Mandaean-Sabaean, Ezidi ve Irak'ta bulunan diğer dini azınlıklar katılacak.



Vatikan'ın "İbrahim'in oğulları ve kızları için dua" adını verdiği bu etkinlikte "dinsel gruplar arasındaki uyum" üzerinde durulacak.



