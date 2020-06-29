Pakistan'da Karaçi borsasına silahlı saldırı girişiminde bulunan saldırganlar öldürüldü! Çatışma anları kamerada

Pakistan'ın güney liman kenti Karaçi kentinde menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 sivil yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Menkul Kıymetler Borsası binasına düzenlenen saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganlar, ana kapıya el bombası atarak saldırıyı başlattıktan sonra gelişigüzel ateş açarak binaya girdiler.
Pakistan polisinin açıklamasına göre, dört teröristin öldürüldüğü bildirildi. Polis çevreyi boşaltıp güvenlik çemberine alırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Karaçi polis şefi Ghulam Nabi Memon Reuters'e verdiği demeçte, "Gümüş bir Corolla'yla gelen 4 saldırgan öldürüldü." dedi.
Yerleşkenin etrafı ağır silahlı polislerce kuşatıldı.