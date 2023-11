Soykırımcı İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken Batı ülkeleri ise soykırımcıya arka çıkmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail'e verilen desteği protesto eden halklar ise ABD'de, Kanada'da, İngiltere'de ve dünyanın daha birçok yerinde sokaklara dökülmeye devam ediyor.

İSRAİL PROPAGANDASI YAPAN YAYIN ORGANLARINA BASKIN

New York'ta ateşkes yanlısı göstericiler Fox News kanalı ile Wall Street Journal ve New York Post gazetelerinin sahibi olan medya şirketi News Corp'un genel merkezinde toplandı.

"YALANLARINIZ SOYKIRIMI ÖRTBAS EDİYOR"

News Corp önünde toplanan göstericiler "Fox News, saklanamazsınız. Yalanlarınız soykırımı örtbas ediyor." Şeklinde sloganlar attı.

News Corp'un binasını basan göstericiler holdingin İsrail soykırımını desteklediğini belirterek İsrail'in akıttığı kanı temsilen yere kırmızı boya attılar.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) silah tedarikinde pay sahibi olduğunu söyledikleri kurumsal yatırım şirketi BNY Mellon'un merkez binasının girişini kapatan göstericiler New York'ta tutuklandı.

New York'ta düzenlenen dev protesto sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. ABD'li sosyal medya kullanıcılarından biri "Manhattan'da arabayla dolaşmaya çalışan biri muhtemelen bu gece uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalacaktır. Filistin yanlısı dev protesto, şehrin çeşitli yerlerinde farklı şirketlerde birden fazla duraklama yaptı. Penn İstasyonu, Madison Square Garden, New York Post, Starbucks, Bank of America ve kavşaklar engelleniyor." İfadelerini kullandı.

STANFORD ÖĞRENCİLERİ AYAKLANDI

Filistin'e destek gösterileri düzenleyen Stanford öğrencileri ise talepler karşılanana kadar Gazze'deki oturma eylemine son vermeyi reddediyor

Öğrenciler, prestijli ABD üniversitesi İsrail'den ayrılana ve İsrail'in Gazze ve işgal altındaki bölgelerdeki savaş suçlarını kınayana kadar haftalarca sürecek protestolara devam edeceklerine söz verdi

SOYKIRIM DESTEKÇİSİ BATI LİDERLERİ HEDEFTE

Dünya İsrail'i destekleyen liderlere tepki gösteriyor. İsrail kamuoyunda ciddi tepkilerle karşı karşıya. ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve daha onlarca Batılı lider soykırımcı İsrail'e arka çıktıkları için protesto ediliyor.