New York Gazze için ayaklandı! Soykırımcıyı destekleyen gazetelere baskın: Şirketi basıp yere kırmızı boya attılar

Soykırımcı İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken Batı ülkeleri ise soykırımcıya arka çıkmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail'e verilen desteği protesto eden halklar ise ABD'de, Kanada'da, İngiltere'de ve dünyanın daha birçok yerinde sokaklara dökülmeye devam ediyor.

İSRAİL PROPAGANDASI YAPAN YAYIN ORGANLARINA BASKIN

New York'ta ateşkes yanlısı göstericiler Fox News kanalı ile Wall Street Journal ve New York Post gazetelerinin sahibi olan medya şirketi News Corp'un genel merkezinde toplandı.