New York Gazze için ayaklandı! Soykırımcıyı destekleyen gazetelere baskın: Şirketi basıp yere kırmızı boya attılar

New York'ta düzenlenen dev protesto sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. ABD'li sosyal medya kullanıcılarından biri "Manhattan'da arabayla dolaşmaya çalışan biri muhtemelen bu gece uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalacaktır. Filistin yanlısı dev protesto, şehrin çeşitli yerlerinde farklı şirketlerde birden fazla duraklama yaptı. Penn İstasyonu, Madison Square Garden, New York Post, Starbucks, Bank of America ve kavşaklar engelleniyor." İfadelerini kullandı.
STANFORD ÖĞRENCİLERİ AYAKLANDI
Filistin'e destek gösterileri düzenleyen Stanford öğrencileri ise talepler karşılanana kadar Gazze'deki oturma eylemine son vermeyi reddediyor
Öğrenciler, prestijli ABD üniversitesi İsrail'den ayrılana ve İsrail'in Gazze ve işgal altındaki bölgelerdeki savaş suçlarını kınayana kadar haftalarca sürecek protestolara devam edeceklerine söz verdi
SOYKIRIM DESTEKÇİSİ BATI LİDERLERİ HEDEFTE
Dünya İsrail'i destekleyen liderlere tepki gösteriyor. İsrail kamuoyunda ciddi tepkilerle karşı karşıya. ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve daha onlarca Batılı lider soykırımcı İsrail'e arka çıktıkları için protesto ediliyor.