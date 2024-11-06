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Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı! Sokaklar karıştı
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Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı! Sokaklar karıştı

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 08:53

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi. Öte yandan Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, "Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti. Öte yandan Gallant kararı sonrası sokağa inen halk Tel Aviv'de caddeyi trafiğe kapatıp ateş yaktı, Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.

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