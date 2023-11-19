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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023, 18:29 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023, 18:36

NBA yıldızı Kyrie Irving, Gazze için Filistin kefiyesi giydi!

Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren İsrail, bölgeyi abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivili katletmeye devam ediyor. İnsanlık dramına sessiz kalmayan ünlü müzisyen ve oyuncular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla Filistin'e destek mesajları yayımladı. Aralarında dünyaca ünlü Fransız ve Müslüman futbolcu Karim Benzema ve Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid'in de bulunduğu ünlüler Gazze için destek mesajı paylaşmıştı. Bir destek ise NBA yıldızı Kyrie Irving'den geldi. Kyrie Irving Gazze için Filistin kefiyesi giydi.

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