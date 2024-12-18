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Münbiç’te PKK/YPG zulmü: ’’İnfaz ettiler!
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Münbiç'te PKK/YPG zulmü: ''İnfaz ettiler!"

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 18:20

Suriye’nin Münbiç bölgesinde PKK/YPG’nin işgal noktalarının muhaliflerin eline geçmesiyle, örgüt tarafından zorla silah altına alınanların itirafları gün yüzüne çıktı. A Haber mikrofonlarına konuşan örgüt mensupları, tünellerdeki karanlık yaşamı, kaçış hikayelerini ve örgüt içindeki şok edici olayları anlattı. Tecavüz, baskı, infaz ve tünel hayatının bilinmeyen yüzü… Sarsıcı gerçekler bu röportajda!

Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK terör örgütünün işgal ettiği noktaların muhaliflerin kontrolüne geçmesi ve bölgenin terör örgütünden arındırılması ile birlikte PKK/YPG tarafından zorla silah altına alınanlar hızlıca teslim oluyor. A Haber örgüt tarafından zorla silah altına alınan örgüt mensuplarına mikrofonu uzattı. Peki; PKK'nın zorla silah altına aldığı araplar örgüte nasıl katıldı? Tünellerde yaşam nasıldı? Savaştan kaçanlara ne yaptılar? Tünellerde tecavüz vakaları var mıydı? A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz sordu. Teröristler yanıtladı. İşte o çarpıcı röportaj.

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