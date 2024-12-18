Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 18:20

Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK terör örgütünün işgal ettiği noktaların muhaliflerin kontrolüne geçmesi ve bölgenin terör örgütünden arındırılması ile birlikte PKK/YPG tarafından zorla silah altına alınanlar hızlıca teslim oluyor. A Haber örgüt tarafından zorla silah altına alınan örgüt mensuplarına mikrofonu uzattı. Peki; PKK'nın zorla silah altına aldığı araplar örgüte nasıl katıldı? Tünellerde yaşam nasıldı? Savaştan kaçanlara ne yaptılar? Tünellerde tecavüz vakaları var mıydı? A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz sordu. Teröristler yanıtladı. İşte o çarpıcı röportaj.