Mısırlı Komedyen Bassem Youssef Batı medyasının ipliğini pazara çıkardı!

İsrail'in Gazze'deki sistematik soykırımı devam ederken eşi Filistinli olan Mısırlı komedyen Bassem Youssef’un İsrail’e ilişkin ironisi ve Batı medyasına yönelik eleştirileri sosyal medyada gündem oldu. İsrail destekçisi İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın ayarlarıyla oynayan Youssef, "İsrail’i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum! Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı!" dedi. Yüz ifadesinden gerildiği anlaşılan gazeteci Morgan ise “Demek ki ortada bir kara mizah var” diyerek Youssef’un sözlerini kesti.