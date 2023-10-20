PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 17:37 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 18:02

Mısırlı Komedyen Bassem Youssef Batı medyasının ipliğini pazara çıkardı!

İsrail'in Gazze'deki sistematik soykırımı devam ederken eşi Filistinli olan Mısırlı komedyen Bassem Youssef’un İsrail’e ilişkin ironisi ve Batı medyasına yönelik eleştirileri sosyal medyada gündem oldu. İsrail destekçisi İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın ayarlarıyla oynayan Youssef, "İsrail’i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum! Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı!" dedi. Yüz ifadesinden gerildiği anlaşılan gazeteci Morgan ise “Demek ki ortada bir kara mizah var” diyerek Youssef’un sözlerini kesti.

SIRADAKİ VİDEO
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail namaz kılan müslümanlara saldırdı
20.10.2023Cuma
Belaruslu gazeteci ekran önünde kinini kustu: Filistinli çocukların öldürülmesi doğru İsrailli çocuklar yaşamayı hak ediyor
20.10.2023Cuma
PKK destekçilere göz yuman Hollanda polisi Filistin'e destek verenleri copla dövdü!
20.10.2023Cuma
ABD Başkanı Biden ulusa seslendi! Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı: Vahşet ve savaş mesajı
20.10.2023Cuma
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi: Bu gece alınan kararlar gelecek yılları etkileyecek
20.10.2023Cuma
Bunlar da Var
Gazeteci Fulya Öztürk’e İsrail’den ölüm tehdidi! Fotoğraflarını paylaştılar... 06:37
Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm tehdidi! Fotoğraflarını paylaştılar...
20.10.2023Cuma
İsrail Gazze’de kilise vurdu! Saldırıda yaralanan Hristiyan genç isyan etti: “Bizi bombaladılar, Gidecek yerimiz yok!” 00:36
“Bizi bombaladılar, Gidecek yerimiz yok!”
20.10.2023Cuma
İsrail Gazze’de sivillerin sığındığı kiliseyi bombaladı! 01:55
İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı kiliseyi bombaladı!
20.10.2023Cuma
Selçuk Bayraktar’dan ’Gazze’ye yardım eli! 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız 00:47
Selçuk Bayraktar'dan 'Gazze'ye yardım eli!
20.10.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA