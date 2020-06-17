Mısır'da ilklerin Cumhurbaşkanı Mursi nasıl öldü? Muhammed Mursi kimdir?

17.06.2020 13:26

Mısır'da ilklerin cumhurbaşkanı olan Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Özgürlük ve Adalet Partisi, Sisi'nin darbesi sonucu indirilen ve hapse mahkum edilen Mursi'nin "kasten yavaşça öldürüldüğü"nün altını çizdi. Uluslararası Af Örgütü de Mursi'nin ölümünün araştırılması için bağımsız bir inceleme başlatılması çağrısında bulundu. Mursi'nin hakkı olan tedaviyi alamaması nedeniyle öldüğü belirtilirken, Başkan Erdoğan, Mursi için "Emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Bugün Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin şehit edilişinin 1.yılı... Muhammed Mursi, Mısır tarihinde demokratik seçimle yönetime gelen ilk sivil lider... 3 Temmuz 2013 akşamı, kendisinin atadığı eski Genelkurmay Başkanı Abdulfettah Sisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bir darbeyle devrildi. Hakkında birçok dava açıldı, idama çarptırıldı. O ise demir parmaklıklar ardından şu sözlerle kendini savundu "Siz beni yargılayamazsınız, ben hala halkın seçtiği meşru bir cumhurbaşkanıyım"... İşte Darbeci Sisi'ye ve destekçilerine boğun eğmeyen Mursi'nin yaşam hikayesi...