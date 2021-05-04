Milyar dolar'lık boşanma! 27 yıllık evlilik bitiyor! Bill Gates - Melinda Gates çifti boşanma kararı aldı

132 milyar dolarlık serveti olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi bitirmeye karar verdik" denildi. Çift şöyle devam etti: Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir vakıf kurduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz

Bill ve Melinda Gates, 27 yıl sonra evliliklerini sona erdireceklerini Twitter'dan duyurdu. Gates, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" ifadeleri kullanıldı.





Çift, 2000 yılında hayırsever örgütleri Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurmuştu.







"ÜÇ HARİKA ÇOCUK YETİŞTİRDİK"

Açıklamada, "Üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için bütün dünyada çalışan bir temel oluşturduk" dendi.





Çiftin açıklaması şöyle devam etti: "Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz, vakıfta da birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz ancak hayatımızın bir sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte ilerleyebileceğimize artık inanmıyoruz."

Vakıf, CNN Business'ın yorum talebine henüz cevap vermedi.





Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un kurucularından olan Bill Gates, milyarderler listesinin yıllarca zirvesindeydi

2017'de birinciliği Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a kaptıran Gates'in net serveti 127,7 milyar dolar.