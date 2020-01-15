Melania Trump tüm dünyanın gözü önünde bunu yaptı! Donald Trump'ın... 15.01.2020 13:12

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump yine dünyanın gündemine oturdu... Trump çifti, New Orleans'ta bir etkinliğe katıldı. Buraya kadar her şey normal. Ancak Melania Trump, Donald Trump'a öyle bir hareket yaptı ki sosyal medyanın diline düştü. İşte o anlar...

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, New Orleans'ta bir etkinliğe katıldı.

Etkinlikte ikilinin ilginç anları kameralara yansıyınca sosyal medya paylaşımlardan yıkıldı.

Kolejler arası Futbol Oyunları Playoff'una katılan ikili, büyük bir kalabalıkla karşılandı.

73 yaşındaki Trump ve 49 yaşındaki Melania milli marşın okunması için belirlenen alana geçene kadar her şey yolundaydı.

İkili yan yana pozisyon aldıktan sonra, Donald Trump eşinin elini tutmaya çalışınca yaşanan anlar alay konusu oldu.