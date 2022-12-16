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Malezya'nın Selangor eyaletinde toprak kayması sonucu 16 kişi öldü 17 kişi kayıp

Malezya'nın Selangor eyaletinde toprak kayması sonucu 16 kişi öldü 17 kişi kayıp
16.12.2022 10:54 - Son Güncelleme: 16.12.2022 10:54

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Malezya'nın Selangor eyaletindeki bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu. Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Selangor eyaletinin Batang Kali bölgesindeki kamp alanında toprak kayması meydana geldi. Bölge polis şefi Suffian Abdullah, faciada 5 yaşındaki bir erkek çocuk da dahil olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve 17 kişinin de kayıp durumda olduğunu belirtti. Abdullah, heyelan sırasında alanda tahminen 94 kişinin bulunduğuna inanıldığını söyledi.

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