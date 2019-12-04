Macron, Johnson ve Trudeau Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı 04.12.2019 11:33

NATO Zirvesi'nde çekilen bir görüntü uluslararası kamuoyunda olay oldu. Görüntülerde Macron, Johnson ve Trudeau'nun Trump'ın dedikodusunu yaptığı görülüyor.

Dünya liderleri dünden beri Londra'da yoğun bir görüşme trafiğinin içinde…NATO Zirvesi için İngiltere'de bulunan liderler hem ikili görüşmeler hem de "mini zirveler" arasında basın mensuplarının karşısına da çıkarak dünya gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

Zirve öncesinde birbirleriyle atışan ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün basın mensupları karşısına çıkarak açıklamalarda bulunması gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak ve terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı örnek göstererek "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" diyen Macron dün Türkiye'ye suçlamalarda bulunurken ABD Başkanı da S-400 dolayısıyla Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının masada olduğunu duyurdu.





LİDERLER AYAKÜSTÜ SOHBET EDERKEN GÖRÜLÜYOR

Özellikle Trump'ın uzun süren toplantısı Londra'daki diğer liderlerin gündem maddesi oldu. Kanada merkezli Canadian Broadcasting Corporation tarafından yayınlanan videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile sohbet ederken görülüyor.

GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETMEDİLER

Dünya bu görüşmeye kilitlendi: İki liderden bomba ifadelerLiderlerin sohbet sırasında çekildiklerinin farkında olmadığı videoda Trudeau, Johnson ve Macron, ABD Başkanı Trump'ın Londra performansını değerlendirirken gülüşüyorlar. Videoda ABD Başkanı Trump'ın dün bütün bir gün boyunca gazetecilerle 2 saatten fazla konuştuğuna şaşıran Trudeau, "40 dakikalık basın toplantısına katıldığı için geç kaldı" derken görülüyor.

TRUDEAU: EKİBİNDEKİLERİ GÖRMELİYDİNİZ HEPSİNİN AĞZI AÇIK KALDI

Videonun çekildiğinin farkında olmayan Trudeau, "Ekibindekileri görmeliydiniz hepsinin ağzı açık kaldı" dedi. Videoda ABD Başkanı'nın adı geçmese de ABD ve Kanada basını liderlerin Trump'ın alışılmışın dışına çıkan yöntemlerinin liderleri şaşırttığını aktardı. Videoda Macron'un sözleri anlaşılamazken Trudeau, "Takımındakilerin ağızları açık kaldı" dedi. Sohbet sırasında Johnson gülümserken görülürken, Macron'un da hararetli bir şekilde konuşması dikkat çekti.





TRUMP'IN KIRMIZI ÇİZGİSİYDİ: BİZE GÜLEMEZLER

Başkan olmadan önce ABD'deki eski yönetimleri eleştiren Trump, dünya liderlerinin ABD ile dalga geçtiğini sık sık gündeme getiriyordu. 2016'daki seçim kampanyası sırasında Trump, "Dünya bize gülüyor" demiş ve bu düzenin değişeceğini söylemişti.70'inci yıla resmen Türkiye damga vurdu2017 yılının haziran ayında ise Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacaklarını duyurarak, "Biz diğer liderlerin ve diğer ülkelerin bize daha fazla gülmesine izin vermeyeceğiz. Bize gülmeyecekler" demişti.

GENEL KURUL SIRALARINDA KAHKAHALARA SEBEP OLMUŞTU

Trump 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, "Ülkemizin tarihindeki hiçbir yönetimin yapamadığını gerçekleştirdik" sözleri genel kurul sıralarında kahkahalara sebep olmuştu. Bu gülüşmeden sonra yaptığı açıklamada hedef olmadığını dile getirerek, "Bana gülmediler, benimle birlikte güldüler" ifadesini kullanmıştı.