Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 07.12.2019 00:08

Son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 16 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Silah ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede, gerginliğin devam ettiği kaydedildi.

Son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 16 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Silah ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede, gerginliğin devam ettiği kaydedildi.