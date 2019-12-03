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  • 03.12.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 21:39

Trump: , 'daki cuları destekliyor

için 'da bulunan Trump, Twitter hesabından 'daki larına ilişkin açıklamada bulundu. Başkanı , "ABD, özgürlükleri için protesto gösterileri düzenleyen cesur İran halkını destekliyor." dedi.

Trump'tan İran açıklaması: Destekliyoruz

için 'da bulunan Trump, Twitter hesabından 'daki larına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, "ABD, özgürlükleri için protesto gösterileri düzenleyen cesur İran halkını destekliyor. Trump yönetimi altında (protestoculara) desteğimiz var ve her zaman da olacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP "DESTEK VERMİYORUZ" SÖZÜNE AÇIKLAMA GETİRDİ
Başkanı, söz konusu Twitter mesajından önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme esnasında, İran konusunda "Çok büyük gösteriler oluyor. Birçok kişiyi öldürüyorlar ve kimse bilmesin diye de interneti kapatıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, gösteriler konusunda değerlendirme yapmayacağını ama desteklemediklerini kaydetmişti. Daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen Trump, burada İran ile ilgili ifadelerine açıklık getirerek, "Ben bir önceki sorunun, finansal destek soruluyor sandım. (Protestocular) Onlara desteğim tam ve en başından beri destekliyoruz." diye konuştu.

İRAN'DAKİ BENZİN ZAMMI PROTESTOLARI
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. İranlı yetkililer, şu ana kadar gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamaktan kaçınırken Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, cumartesi günü, Uluslararası Af Örgütünün gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin verdiği bilginin doğru olmadığını iddia etmiş ve gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının savcılık tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

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