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Macron aradı Zelenskiy telefonu kapattı!
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Macron aradı Zelenskiy telefonu kapattı!

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 12:18

Basın toplantısı sırasında gazetecilerle konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in telefonu çaldı. Canlı yayımlanan anlarda Zelenskiy telefonu açtı ve hattın diğer uçunda Macron olduğunu fark edince telefonu kapattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen bir diyalog herkesi şaşkına çevirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukraya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, DHA

MACRON ARADI ZELENSKİY KAPATTI

Basın toplantısı sırasında gazetecilerle konuşan Zelenskiy'in telefonu çaldı. Canlı yayımlanan anlarda Zelenskiy telefonu açtı ve hattın diğer uçunda Macron olduğunu fark edince telefonu kapattı.

Zelenskiy-Macron görüşmesi, Takvim.com.tr Ekran Görüşmesi

"ÜZGÜNÜM EMMANUEL SENİ SONRA ARARIM"

Telefonu açan Zelenskiy, Macron'a "Üzgünüm Emmanuel, gazetecilerle konuşuyorum. Seni birkaç dakika sonra, 15-20 dakika sonra arayabilir miyim? Evet, lütfen, teşekkür ederim Emmanuel. Tamam, harika. Hoşça kal, hoşça kal." dedi.

Zelenskiy-Macron görüşmesi, Takvim.com.tr Ekran Görüşmesi

HER GÜN KONUŞUYORLAR

Zelenskiy, Macron'dan gelen telefonu kapattıktan sonra gazetecilere döndü ve "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du. Günde ortalama bir kez görüşüyoruz, çok yardımcı oluyor. Konuşmamızın ardından kendisini tekrar arayacağım" dedi.

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