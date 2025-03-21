Macron aradı Zelenskiy telefonu kapattı!

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 12:18

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen bir diyalog herkesi şaşkına çevirdi.

MACRON ARADI ZELENSKİY KAPATTI

Basın toplantısı sırasında gazetecilerle konuşan Zelenskiy'in telefonu çaldı. Canlı yayımlanan anlarda Zelenskiy telefonu açtı ve hattın diğer uçunda Macron olduğunu fark edince telefonu kapattı.

"ÜZGÜNÜM EMMANUEL SENİ SONRA ARARIM"

Telefonu açan Zelenskiy, Macron'a "Üzgünüm Emmanuel, gazetecilerle konuşuyorum. Seni birkaç dakika sonra, 15-20 dakika sonra arayabilir miyim? Evet, lütfen, teşekkür ederim Emmanuel. Tamam, harika. Hoşça kal, hoşça kal." dedi.

HER GÜN KONUŞUYORLAR

Zelenskiy, Macron'dan gelen telefonu kapattıktan sonra gazetecilere döndü ve "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du. Günde ortalama bir kez görüşüyoruz, çok yardımcı oluyor. Konuşmamızın ardından kendisini tekrar arayacağım" dedi.